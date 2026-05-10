domingo, 10 de mayo de 2026

Habrá un Operativo de concientización vial en Chacabuco

Comunicado.

Este domingo 10 de mayo, en la esquina de las avenidas Arenales y Máximo Gil, se va a realizar un operativo de concientización vial, organizado por la Secretaría Territorial a cargo de Karina Geloso; las Subsecretarías de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, y de Tránsito, a cargo de Gerardo Alejandro; las Direcciones de Educación Vial, a cargo de Virginia Mercanti, y de Juventud, a cargo de Mariano Rivas; junto a las áreas de Control Urbano, Monitoreo y Envión.

La jornada se desarrollará desde las 17:00 horas en Plaza 5 de Agosto, con el objetivo de promover la educación y la prevención vial en la comunidad.

Firma:

Municipalidad de Chacabuco


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