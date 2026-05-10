domingo, 10 de mayo de 2026

Pronóstico del tiempo para la semana del aniversario de la Tormenta de Chacabuco

 


Previsión y recuerdo.

Está semana se cumple un año de la tormenta que golpeó a toda la región y terminó inundando buena parte de Chacabuco. La situación hídrica derivada llevó a que tanto el gobierno provincial como el nacional declarada emergencia y desastre agropecuario a lo largo del último año.



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

En el 2026, las bajas temperaturas dominarán la mayor parte de las jornadas. Puede haber un incremento de la temperatura para el jueves y el viernes. Lo interesante es que no están pronosticadas lluvias.

Videos de la tormenta de Chacabuco:


Volvieron a la tormenta del año pasado, muchos recorrerán las precipitaciones constantes que se extendieron por varios días a partir del 15 de mayo. Se inundaron calles, caminos y el agua ingresó a las viviendas. Hubo evacuados. Se tuvo que replantear todo el trabajo para limpiar los desagües y tratar de prevenir futuros anegamientos.

La foto que encabeza la nota data de mayo de 2025.


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