Mix de Chacabuco: Problemas entre vecinos - Operativo de Castración - Se puso fría la cosa

Breves.
Molesto. En las últimas horas se reportó otra situación de acoso en Chacabuco. La Policía debió intervenir en una vivienda particular dado que una vecina de 21 años denunció la presencia de una persona de sexo masculino de 23 años. En la madrugada, el sujeto se retiró del lugar tras ser identificado, pero está mañana regresó. Ocurrió en inmediaciones de Deán Funes y Alvear.
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Castraciones. Este miércoles desde las 8.00 se realizará un operativo de castración de perros y gatos en el Centro Integrador Comunitario del barrio Alcira de la Peña, en Junín e Insiarte. Es para mascotas de más de 6 meses. Los animales deben estar en ayunas desde las 12 horas previas. Se pide, concurrir con bozal y frazadas para abrigarlas a raíz de las bajas temperaturas. En caso de felinos, llevarlos en una transportadora, mochila o caja. Perros, con correa y collar.
Temperatura. La mañana comenzó muy fría en Chacabuco y la zona. A las 8.00 la Estación Meteorológica de Junín midió -1,8 grados centígrados. Se espera que a partir de mañana comience a ascender la temperatura mínima.
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