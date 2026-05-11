lunes, 11 de mayo de 2026

Jugadores de Chacabuco salieron campeones en Buenos Aires

 


Delegación.

Este fin de semana en Buenos Aires, se desarrolló un campeonato de Pelota Paleta, en el club Gure Echea. Intervinieron una delegación de cinco equipos, una de O'Higgins y cuatro de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

GR Sacabollos

Los jugadores fueron Carlos Urruchua, Raúl Albornoz, Héctor Triunfo, Alejandro Lemme, Renato Ross, Juan Marino, Marcos Cabalieri, Miguel Olivera, Federico Torcassi, Enrique Spataro, Álvaro Marzano y Juanma Napoli.

Chacabuco logró salir campeón, al vencer en la final a Montevideo de Uruguay por 7-6 en el tercer set, en un partido parejo. Álvaro Marzano y Juanma Napoli tuvieron una actuación muy buena a lo largo del torneo, que terminó con el titulo para los chacabuquenses. La información fue suministrada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad.


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