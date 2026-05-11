Jugadores de Chacabuco salieron campeones en Buenos Aires

Delegación.
Este fin de semana en Buenos Aires, se desarrolló un campeonato de Pelota Paleta, en el club Gure Echea. Intervinieron una delegación de cinco equipos, una de O'Higgins y cuatro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Los jugadores fueron Carlos Urruchua, Raúl Albornoz, Héctor Triunfo, Alejandro Lemme, Renato Ross, Juan Marino, Marcos Cabalieri, Miguel Olivera, Federico Torcassi, Enrique Spataro, Álvaro Marzano y Juanma Napoli.
Chacabuco logró salir campeón, al vencer en la final a Montevideo de Uruguay por 7-6 en el tercer set, en un partido parejo. Álvaro Marzano y Juanma Napoli tuvieron una actuación muy buena a lo largo del torneo, que terminó con el titulo para los chacabuquenses. La información fue suministrada por la Dirección de Deportes de la Municipalidad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Mix de Chacabuco: Problemas entre vecinos - Operativo de Castración - Se puso fría la cosa
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Policiales de Chacabuco: Vecino acosado - Socorrieron a una mujer - Inspección
Todavía se habla de esto:
Mix: Escritora de Chacabuco expuso en la Feria Internacional del Libro - Firman un contrato
- Se comenzaron a escuchar las motos en Chacabuco
- Habrá un Operativo de concientización vial en Chacabuco
- Pronóstico del tiempo para la semana del aniversario de la Tormenta de Chacabuco
- Se supo cuánto cayeron las ventas en Argentina en el último mes
- Incidentes en la noche de Chacabuco
- Política: Equipo libertario - Educación peronista - Conducción radical en Chacabuco&
No hay comentarios:
Publicar un comentario