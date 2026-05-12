martes, 12 de mayo de 2026

Una persona fue hospitalizada tras un choque en Chacabuco


Está tarde.

Esta tarde se registró un nuevo accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Dos fotos del choque

Participaron un auto y una moto. Una mujer que iba en el rodado de menor porte fue trasladado al hospital en ambulancia. Según los vecinos la motociclista presentaba dolor en el pecho y presentó una herida sangrante en la boca. Ocurrió en Andrés de Vera y Villegas.

GR Sacabollos


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