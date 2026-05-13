miércoles, 13 de mayo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:  

  - María Cristina Carricart, 8 de mayo de 2026

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El Corte Perfecto, chanchería

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