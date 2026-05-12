Actividades por el Día de San Isidro Labrador en Chacabuco

Bendicen una imagen con un invitado especial.
Este viernes es feriado en Chacabuco por el Día de su santo. Hay varias actividades programadas en la parroquia San Isidro Labrador.
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A las 18.30 se realizará una procesión en torno a la plaza San Martin. A las 19.00 se bendecirá la nueva imagen de San Isidro Labrador de la parroquia central de Chacabuco. La misma fue realizada en la provincia de Córdoba, en el taller Cordero Salvador. Posteriormente encabezará la misa el obispo auxiliar de Mercedes - Luján Mauricio Landra.
La parroquia San Isidro Labrador está ubicada en Padre Doglia entre Belgrano y Almirante Brown, frente a la plaza San Martín
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