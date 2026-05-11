Varias empresas presentaron ofertas para hacerse cargo de la ruta que atraviesa Chacabuco

Todos los nombres o razones sociales.
El Gobierno Nacional anunció que se abrieron los sobres con las ofertas para los tramos de la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100 por ciento privada.Se presentaron 17 oferentes interesados en la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, algunos tramos sobre territorio bonaerense que involucra a Chacabuco.
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Entre los oferentes hay firmas conocidas en la zona.
El Tramo Mediterráneo: de 672,32 kilómetros de longitud, abarca las RN 7 y RN 35, atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Las ciudades bonaerenses beneficiadas son Carmen de Areco, Chacabuco y Areco, entre otras ciudades.
Las empresas que presentaron ofertas son: Autovía Construcciones y Servicios S.A., Luciano Construcciones S.A., Basaa S.A. - Cecosa S.A., concret Nor S.A., Paolini Hnos S.A., junto a Semi S.A., C&E y Dos Arroyos S.A., Inmac S.A. Rovial S.A, Panedile Argentina S.A.I.C.F e I., José J.
S.A.I.C.A., en asociación con Roggio para el Tramo Puntano., Creditech S.A., junto a Plantel, CPC S.A, José Cartellone Construcciones Civiles S.A, Vial Agro S.A, Rovella Carranza S.A, IEB Construcciones Sociedad Anónima, Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (Ceosa), junto a Edmacar, CN Sapag Sociedad Anónima.
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