Mix de Chacabuco: Vecina emocionada en el Hospital - Ayuda para una entidad - Festejo en el Teatro

Breves.
Emocionante. La Secretaría de Salud compartió un vídeo que muestra el recibimiento por parte de sus familiares una vecina que concretó su última sesión de quimioterapia en el servicio de oncología del Hospital Municipal de Chacabuco. Hubo suelta de globos y humo de bengala, con abrazos de familiares y amigos. La vecina se llama Milagros.
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Bono. El Hogar de Ancianos San José está vendiendo un bono contribución para financiar obras de remodelación. El primer premio es una cocina, el segundo un cordero y el tercero, 1 picada para 20 personas. Cada número cuesta 4.000 pesos. Sortea el sábado 30 de mayo por Lotería de la Provincia de Buenos Aires.
Festejo. El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó este martes el acto por el 14° aniversario de la inauguración de la Sala del Teatro Italiano, proyecto que impulsó desde su primer mandato como Jefe Comunal. En el acto, se pudo disfrutar de la interpretación de la Banda Municipal “Bimbo Marsiletti”.
En su alocución, Golía recordó cómo se dieron las primeras conversaciones y cómo se avanzó para poder llevar adelante la remodelación del Teatro. “Recuerdo allá por el 2000, 2001, siendo concejal, armando una plataforma en Chacabuco, cuando Hugo Torcassi me invitó a la Sociedad Italiana, en donde nos reunimos en el Salón de los Espejos. Toda esta parte estaba vallada, cortaba la Avenida Alsina, había que bajar de la vereda para poder pasar. Había peligro de derrumbe. Vinimos y la Sociedad Italiana nos pidió hacer esta obra, yo les dije que no me podía comprometer porque era el año 2001, plena crisis del país. Pero me llevé el compromiso de hacerlo”, contó el Intendente.
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