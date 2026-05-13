Brindaron detalles sobre el shopping que abrirá en una ciudad cercana a Chacabuco

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El intendente de Junín, Juan Fiorini, encabezó un acto en las instalaciones de la terminal de ómnibus “Mario Meoni” donde anunció de manera oficial el desarrollo de un shopping de primer nivel en dicho espacio, el cual contará con unos 30 comercios con participación local y el arribo de marcas de renombre internacional como McDonald’s. El alcalde destacó el trabajo planificado y la confianza que depositaron los inversores privados para avanzar con este proyecto de magnitud que consolida la influencia de la ciudad a nivel nacional.
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Estuvieron presentes en el evento representantes y grupos empresarios que llevan adelante la gestión del centro comercial, como también autoridades de distintas de instituciones de la comunidad como la Sociedad Comercio e Industria (SCIJ), la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica (CEHG) y el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) que valoraron como muy positivo el anuncio realizado por el impacto que tendrá en cada una de sus áreas de incumbencia.
Al momento de dirigirse a las autoridades y el público presente, el intendente municipal Juan Fiorini afirmó que “para nosotros este es un momento histórico porque anunciamos que por primera vez Junín va a contar con un shopping, un logro sin dudas muy importante por el cual hubo que hacer mucho trabajo de planificación y nos pone felices brindar esta buena noticia a la comunidad”. En continuidad, expresó que “hace un tiempo atrás en la inauguración de la terminal de ómnibus ‘Mario Andrés Meoni’ nos comprometimos a dar continuidad a las obras a través de distintas etapas y avanzar con el centro comercial, y hoy esas promesas se están convirtiendo en realidad”.
Seguidamente, Fiorini aseguró que “no solamente vamos a tener a Aló que abrirá sus puertas en Junín y le dará la bienvenida a un montón de gente, sino que también vamos a contar con un McDonald’s y una empresa internacional como Arcos Dorados que decidió invertir y apostar por nuestra ciudad”. Al mismo tiempo, recalcó que “para que sucedan este tipo de hechos tiene que haber confianza, planificación, contacto cara a cara, trabajo en equipo, proyección y orden y desde el Gobierno de Junín gestionamos todos los días con esos valores como ejes rectores”.
“Estoy convencido de que este hecho va a ser un antes y un después para la historia de Junín, la ciudad ya se consolidó desde hace tiempo como un faro para toda la región y todos los días nos visitan miles de personas por motivos de salud, educación, turismo, deporte y comercio, y este shopping va a potenciar sin dudas todo el desarrollo por el que tanto pensamos, planificamos y trabajamos”, subrayó el alcalde juninense y agregó: “Estamos haciendo realidad el Junín con oportunidades para todos con el que soñamos, vamos a tener un shopping, un McDonald’s y 30 locales comerciales que estarán en este centro, muchos de los cuales serán de nuestra ciudad”.
Asimismo, el intendente Fiorini expuso que “este lugar va a generar cientos de puestos de trabajos para juninenses y eso es fundamental para nosotros porque estamos hablando de más oportunidades para Junín, para que más gente venga a conocer la ciudad y también promover más trabajo de manera directa e indirecta”. A continuación, sostuvo que “quiero destacar el gran trabajo que realizaron en todo este tiempo las distintas áreas del Gobierno de Junín, ya sea Obras Públicas, Desarrollo Económico, Hacienda, como también al Concejo Deliberante y sobre todo agradecer a quienes decidieron apostar, arriesgar e invertir para el desarrollo de nuestra ciudad”.
A su turno, Yael Bonzanini, presidenta de la CEHG, manifestó: “Que marcas tan importantes como McDonald’s miren a Junín siempre es positivo y eso habla de un crecimiento importante que viene experimentando la ciudad, y para nosotros también es muy relevante que se le brinde oportunidades a la gastronomía local que tendrá su espacio dentro del shopping”. Igualmente, remarcó que “este lugar va a ser un foco de atracción muy importante para que más gente venga a conocer Junín y disfrutar de su gastronomía”.
“Van a desembarcar marcas muy importantes y reconocidas que actualmente no están en Junín, a los que se sumarán gastronómicos juninenses que tendrán su espacio dentro del shopping y eso es más que bienvenido porque implica oportunidades para todos”, valoró Bonzanini.
Por su lado, Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, dijo que “es un momento muy especial e importante para la ciudad de Junín, desde nuestro rol valoramos desde un comienzo la apertura que hubo hacia los comerciantes y emprendedores locales, lo cual sin dudas habla muy bien de la gestión que lleva adelante este proyecto”. A continuación, contó que “la llegada de marcas tan importantes y reconocidas como McDonald’s es una muy buena noticia para que Junín siga siendo un referente en toda la región”, y sumó: “Todo Junín se va a ver impactado por esto y es muy positivo que se siga sumando para el sector productivo que es el corazón de la actividad de la ciudad”.
En tanto, Federico Melo, secretario general del SEC, consideró que “este tipo de anuncios son siempre muy bien recibidos de nuestra parte, de esta manera la ciudad empieza a consolidar ese esquema conjunto público/privado que favorece y tracciona la llegada de empresas importantes y marcas reconocidas a nivel mundial como McDonalds’s”. A su vez, opinó que “esta sinergia genera mucho optimismo a nivel regional y sobre todo puestos de trabajo que es lo más importante para nosotros, con la posibilidad de instalación también para marcas y comercios locales”.
“Que comercios locales puedan participar de un lugar estratégico como este obviamente los pone en valor y para nosotros también es muy importante que que los trabajadores de comercio puedan estar en un shopping y buscar esta dinámica”, destacó Melo y completó: “Celebramos este anuncio y vamos a ir acompañando paso a paso el desarrollo de las obras junto con la cámara y el Municipio”.
Para finalizar, el sindicalista observó que “ojalá que todo esto sirva para potenciar la atracción turística y la generación de puestos de trabajo, sobre en un momento social y económico muy difícil para todos, y donde este anuncio constituye una muy buena noticia sin dudas”.
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