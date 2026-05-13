Allanamiento y detenido en Chacabuco

Procedimiento.
Una persona fue detenida en las últimas horas en un procedimiento llevado a cabo por la Patrulla Rural de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se realizó un allanamiento ordenado por el Juzgado de Paz Letrado por amenazas, desobediencia y tenencia ilegal de arma de fuego. En el domicilio se encontraron una escopeta calibre 14 y otra calibre 16. El acusado quedó detenido. Ocurrió ayer.
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