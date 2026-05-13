miércoles, 13 de mayo de 2026

Problemas de visibilidad en la ruta 7 a la altura de Chacabuco

 


Circular con cuidado.

Está mañana se advirtió la presencia de humo de un sector de la ruta 7 a la altura de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.


GR Sacabollos

Ocurre entre el kilómetro 214 y 218. Al parecer, proviene de una quema de residuos en un basural. La Policía fue enviada al lugar para brindar seguridad vial. Los focos igneos serán combatidos por personal municipal.

El Corte Perfecto, chanchería

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