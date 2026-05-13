Problemas de visibilidad en la ruta 7 a la altura de Chacabuco

Circular con cuidado.
Está mañana se advirtió la presencia de humo de un sector de la ruta 7 a la altura de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Ocurre entre el kilómetro 214 y 218. Al parecer, proviene de una quema de residuos en un basural. La Policía fue enviada al lugar para brindar seguridad vial. Los focos igneos serán combatidos por personal municipal.
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