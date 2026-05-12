Mix: Nuevos contenedores para Chacabuco - Educación Vial - Cicloturismo por Conti

Breves.
Contenedores. El Intendente Municipal, Darío Golía, presentó este martes la adquisición de 40 nuevos contenedores para Chacabuco, en el marco del programa “Presupuesto Participativo”. Los mismos, se suman a los 10 ya entregados días atrás en la localidad de Rawson.
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“Estamos muy contentos de poder cumplir con este pedido constante de vecinos, que nos solicitan en las asambleas barriales más contenedores. Por tercer año consecutivo cumplimos con estas solicitudes”, expresó Golía desde el Corralón Municipal.
Vial. El Intendente Municipal, Darío Golía, participó este martes en la jornada de Circuito Móvil de Educación Vial, en una actividad en conjunto entre Municipio, Jefatura Distrital de Educación y Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. En la actividad, niños y niñas de escuelas primarias pudieron aprender mediante un camino con señalizaciones, simulando calles e instituciones de la vida cotidiana.
Para la jornada, visitaron nuestra ciudad llevando adelante distintas actividades y capacitaciones el Jefe de la Zona V de Vialidad Provincial, Ing. Rubén Daniel Tarantino; las coordinadora de dicha área, Gisela Grammatico y Ludmila Bastiano; y la Coordinadora de Vialidad La Plata, Patricia Rodríguez.
Cicloturismo. El sábado se llevará a cabo una jornada de cicloturismo por lugares vinculados a Haroldo Conti. Arranca a las 10.00 bajo la estatua de Argimón, a la vera de la rotonda de ruta 7 e Hipólito Yrigoyen. Organiza la Dirección de Deportes.
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