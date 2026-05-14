Una particular situación policial en un barrio de Chacabuco

Movilización.
Una particular situación se registró en las últimas horas en un barrio de Chacabuco.
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La misma demandó la presencia de varios móviles de la Comisaría a lo largo de un importante lapso de tiempo y derivaciones.
Una mujer llamó a la Policía en medio de la madrugada porque le estaban arrojándole piedras a la casa. Dos patrulleros fueron al lugar y comenzaron a recorrer la zona. Dos familiares se subieron al techo de la vivienda para tratar de divisar desde las alturas al tirador. Sin embargo, otro vecino los vio a ellos desde su hogar y llamó a la Policía también porque creyó que eran merodeadores.
Lo más curioso es que está situación no es la primera vez que ocurre. La vecina ya ha llamado en otras oportunidades y nunca se pudo dar con el tirador de piedras. Ocurrió en el barrio UOCRA. Este tipo de convocatorias suelen ocupar durante mucho tiempo a la Policía y a sus móviles, que por otro lado, se pierden patrullar todo el corredor ascendente de la calle Villegas, cuyos barrios se han constituído en los últimos meses en una zona caliente para el delito.
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