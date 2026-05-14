jueves, 14 de mayo de 2026

A disfrutar del calorcito en Chacabuco por luego se puede complicar

 


Pronóstico para el fin de semana largo.

Hasta el momento en Chacabuco y la zona el otoño ha ofrecido madrugadas frías y tarde templadas con sol. Esto podría cambiar este fin de semana largo. 



Volver a Chacabuquero.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que el sábado podrían registrarse lluvias aisladas. Y luego de esto comenzará a descender la temperatura máxima por lo menos hasta el miércoles. Algunos sitios de información meteorológica señalan que la temperatura mínima del domingo será de 1° centigrado. Eso sí, con días soleados.


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