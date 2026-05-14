Que en paz descanse: Etelvina.
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- Etelvina Tintorelli. Falleció a los 44 años. Casa de duelo: O'Higgins. Funeral desde las 8.00. Sepelio a las 12.00.
Participación:
Graciela Sartore, Miriam, Pablo y Luciana Tintorelli participan con profundo dolor el fallecimiento de Etelvina y acompañan a su familia en este doloroso momento
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