viernes, 15 de mayo de 2026

Emergencia de Salud en el centro de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche se registró una emergencia de Salud en la zona céntrica de Chacabuco.



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Chanchería "El corte perfecto" en Instagram

En una vivienda un vecino de 23 años sufrió un problema cardíaco. Fue convocada la Policía por el 911 además del SAME. En un momento el personal policial estuvo dispuesto a trasladar en el patrullero a la persona afectada por los síntomas que presentaba. También se acordó una escolta para la ambulancia hasta el Hospital. 

Sucedió en inmediaciones de 25 de Mayo y Saavedra.


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