viernes, 15 de mayo de 2026

Corte programado de energía en Chacabuco

    

Para tener en cuenta.

La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada informó  sobre un corte programado de energía.



Volver a Chacabuquero.


Será el sábado 16 de mayo en el ALIMENTADOR Nº 6 desde las 08:00 hasta las 12:00 afectando la zona rural este del partido de Chacabuco y quintas municipales 792, 794, 801 y 1010.Motiva este corte el mantenimiento en línea de Media Tensión. Se suspende por lluvia.


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