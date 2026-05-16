incidentes en la madrugada de Chacabuco

De noche.
esta madrugada se registraron incidentes en el corredor nocturno de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hubo al menos dos tumultos que terminaron con intervención de la policía. Una persona de sexo masculino fue demorada.
Las imágenes que encabezan esta nota fueron extraídas de un vídeo grabado por vecinos que estaban en inmediaciones de Yrigoyen y Espora.
También hubo una pelea entre jóvenes de sexo femenino. Uns de las partes, alcoholizada, presentó un golpe en el rostro. Terminó siendo trasladada por vecinos en remís a la casa de un conocido.
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