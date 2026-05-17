domingo, 17 de mayo de 2026

Registro de lluvias y tiempo semanal para Chacabuco

 


Datos.

Las lluvias fueron prolongadas pero escasas,  el sábado. Fueron un pasaje a la situación que dominará la semana que comienza.



Volver a Chacabuquero.

Los bomberos voluntarios midieron solamente 2 milímetros de lluvia acumulada a lo largo del día de ayer. A partir de entonces de experimenta un descenso de la temperatura que según el Servicio Meteorológico Nacional tendrá sus valores más bajos el lunes y martes. La mínima pronosticada para ambos días es de 1° centígrado. Lo importante es que por la tardes de la semana se espera cielo despejado. No hay anuncios de lluvia.


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