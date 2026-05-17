Mix de Chacabuco: Presentó un libro - Cabildo Abierto - Condenado por abuso sexual

Breves.
Libro. El economista Roberto Feletti presentó el sábado en Chacabuco su libro "De Macri a Milei" en la sede de Unidad por la Victoria.
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"En un contexto atravesado por el ajuste, la desigualdad y la incertidumbre, estos encuentros son fundamentales para debatir qué modelo de país queremos construir y cuáles son los desafíos políticos, económicos y sociales que tenemos por delante como pueblo", expresó el ex secretario de Comercio Interior en las redes sociales.
Cabildos Abiertos. La Libertad Avanza está preparando una jornada llamada "Cabildo Abierto" para el 25 de mayo en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Se desarrollará de 11.00 a 15.00 frente a los Concejos Deliberantes. La idea es que concejales y dirigentes releven problemáticas de los vecinos.
Condenado. El conocido director de teatro Carlos Roberto Gilligan fue condenado a 13 años de prisión por abuso sexual. La sentencia fue dada a conocer por una de las denunciantes, la actriz Luz Kling, a través de las redes sociales. Hasta el momento Gilligan estaba trabajando en la sede de la Jefatura Distrital de Inspectores de Chacabuco cumpliendo trabajo administrativo. Durante años dictó clases de teatro para grupos de distintas edades. También participó en obras de teatro y producciones audiovisuales, muchas de ellas en homenaje a Haroldo Conti. Se ordenó su detención.
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