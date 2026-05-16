Tiempo de reparación en las calles de Chacabuco

Detalles.
El Subsecretario de Servicios Públicos, Raúl Sosa, informó esta tarde que durante la jornada de ayer se realizaron trabajos sobre calle San Isidro Labrador, donde se llevó adelante movimiento de tierra, alteo, nivelación y colocación de RAP en cinco cuadras de dicha arteria de tierra, mejorando significativamente la transitabilidad y la resistencia al agua en comparación con la tierra suelta.
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El RAP es una técnica de reciclaje vial que utiliza asfalto recuperado de rutas fresadas para estabilizar calzadas y reducir el polvillo ambiental, explicó el funcionario.
Además, Sosa manifestó que esta mañana, antes de la lluvia, las cuadrillas municipales también pudieron avanzar con tareas sobre las calles Pellegrini y Alem, en el barrio Las Palmeras.
Por otro lado, a través de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, se avanzó e la reposición de reductores de velocidad.
Estas tareas se ejecutaron íntegramente con recursos propios del Municipio, bajo la planificación del Intendente Municipal Dr Rubén Darío Golía. El objetivo del área es consolidar un plan de mantenimiento vial permanente para garantizar la seguridad y mejorar la transitabilidad en toda la ciudad.
Los mismo fueron colocados en las siguientes calles de la ciudad, Sarmiento y Mitre, Cervantes y Sarmiento y calle Italia y Cervantes.
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