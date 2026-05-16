sábado, 16 de mayo de 2026

"No tienen vergüenza de pedir donaciones para Porteño de Chacabuco"

 


Nota pedida de un vecino de Chacabuco.

Por favor, ¿El club Porteño pide donaciones? No tienen vergüenza. ¿La plata de la cancha que desarmaron dónde está? Además, nos prometieron Fútbol ⚽ y nunca cumplieron. Todos los clubes tienen subsidios. Cuando estaba mi viejo, por los años 70', hasta se construyó el Gimnasio. Indignado, realmente, con este pedido cómo hincha de Porteño.

Firma:

Walter Giuliano 



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