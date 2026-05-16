sábado, 16 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco II

Que en paz descanse: Agustín.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

 -  Alejandro Agustín Ruarte "Milli". Falleció a los 52 años. Casa de duelo: Barrio Liga Amas de Casa: N°43. Sepelio: 17 de mayo a las 11.00.

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