Policiales de Chacabuco: Se incendió un vehículo en la ruta - Intrusos en una vivienda

Últimas horas.
Incendio. Esta mañana se reportó el incendio de un auto en la ruta 51, a la altura de Ayarza. Dos dotaciones de los bomberos voluntarios de Rawson concurrieron al lugar ante la emergencia ocurrida alrededor de las 8.30.
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Intrusos. La Policía revisó esta madrugada una propiedad a pedido de una vecina que escuchó ruidos en el techo y al ver el registro de sus cámaras de vigilancia observó al menos a un desconocido corriendo por el lugar. No se encontró a ningún sospechoso. Ocurrió en Pellegrini entre Almafuerte y Perón.
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