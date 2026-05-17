domingo, 17 de mayo de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Antonio.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

- Roberto Antonio Sánchez "el mendocino". Fallecio a los 71 años. Casa de duelo: Belgrano 621. Sepelio: 18 de mayo a las 10.00.

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