Fuego en la madrugada de Chacabuco

Salida de bomberos.
Los bomberos voluntarios fueron convocados esta noche por un incendio. en la ciudad de Chacabuco.
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Se dio la alerta por fuego en árboles en el predio del predio del Automoto Club, en Italia y Conte Veronelli. Una dotación de bomberos extinguió las llamas.
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