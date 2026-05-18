lunes, 18 de mayo de 2026

Bomberos: Accidente en la Variante Chacabuco

 


Esta mañana.

La sirena de bomberos fue motivada por un accidente en la Variante Chacabuco de la autopista.



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Captura del Vivo de Qué Pensás Chacabuco


Chocaron dos autos cerca de la rotonda del Sol, detrás de la planta de Don Mario Semillas. Uno de los vehículos volcó y el otro despistó. Habría cuatro personas que necesitarían asistencia. En principio, ninguna de ellas quedó atrapada en los rodados.

Fue el SAME el que pidió la presencia de los Bomberos. Dos dotaciones fueron enviadas al lugar. También fue la Policía.

Cabe recordar que la Variante Chacabuco no está terminada y no se encuentra habilitada para la circulación de vehículos. No obstante, son muchos la que la utilizan a diario. Ya hubo varios accidentes.


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