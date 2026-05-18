Bomberos: Accidente en la Variante Chacabuco

Esta mañana.
La sirena de bomberos fue motivada por un accidente en la Variante Chacabuco de la autopista.
Volver a Chacabuquero.
Fue el SAME el que pidió la presencia de los Bomberos. Dos dotaciones fueron enviadas al lugar. También fue la Policía.
Cabe recordar que la Variante Chacabuco no está terminada y no se encuentra habilitada para la circulación de vehículos. No obstante, son muchos la que la utilizan a diario. Ya hubo varios accidentes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Firmaron recambio de luminarias para accesos a 3 puntos de Chacabuco
- El 24 se realizará la Velada Patria en Chacabuco con variados artistas
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Fuego en la madrugada de Chacabuco
- Cayó por un montón de faltas en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nueva situación violenta en el mismo barrio de Chacabuco
- Repuesta: "Soy el dueño de la perra y no pasó lo que contó la señora"
- Queja: "Tiró a la perra como a una bolsa de papas en Chacabuco"
- Mix de Chacabuco: Presentó un libro - Cabildo Abierto - Condenado por abuso sexual
- Policiales de Chacabuco: Se incendió un vehículo en la ruta - Intrusos en una vivienda
- Registro de lluvias y tiempo semanal para Chacabuco
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario