Firmaron recambio de luminarias para accesos a 3 puntos de Chacabuco

Esta mañana. Se hizo público el presupuesto.
La Municipalidad de Chacabuco y la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada firmaron un contrato para el recambio de luminarias en 3 puntos de Chacabuco.
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Se trata del acceso Elguea - Román entre el paso a nivel y la ruta 7; avenida Alsina continuación hasta la Pista de Ciclismo municipal; y avenida Frondizi hasta la cancha del Club Argentino. Estos tendrán luminarias LED: "El que las tiene no las valora pero el que no las tiene las reclama y valora", expresó el intendente Rubén Darío Golía.
El presupuesto es de 46 millones de pesos. El.jefe comunal agregó que pronto se estarán firmando contratos por obras en las localidades del partido.
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