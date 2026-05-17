Queja: "Tiró a la perra como a una bolsa de papas en Chacabuco"

Queja de una vecina.
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para quejarse sobre el trato que propinó una persona a una perra esta tarde en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
"El conductor de una camioneta blanca pasó por la cancha del Club 9 de Julio, abrió la puerta y tiró a una perra como a una bolsa de papas a la cuneta. Yo lo empeze a seguir en auto hasta que lo alcancé por la plaza 5 de Agosto. Le pregunté por qué había hecho eso y me dijo que porque la perra era de él. Eso me enojó más y le dije unas cuantas cosas. Cuando volví a la zona de la cancha la perra ya no la vi. No se para donde agarró. Era blanca, de tamaño mediano. Alcancé a ver qué tenía collar".
La vecina se llama Verónica. Chacabuquero le recomendó radicar una denuncia por maltrato animal en la Comisaría. El dato que tiene es la patente de la camioneta.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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