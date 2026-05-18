lunes, 18 de mayo de 2026

Entrega en el centro de monitoreo de Chacabuco

Agenda.

Este martes por la mañana el intendente Rubén Darío Golia tiene agendado realizar una entrega en el centro de monitoreo de cámaras de seguridad de Chacabuco.



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Se trata de 9 sillas ergonómicas para los empleados que se encargan de relevar las imágenes que capturan en vivo y en directo las cámaras ubicados en distintos puntos de Chacabuco. Será a las 10.00 en las oficinas ubicadas en San Martin entre San Juan y Alvear.

Este lunes por la noche Golía inauguró luminarias en dos puntos de la ciudad: Rizzi, entre Ituzaingó y avenida Perón: y Almafuerte, entre Quintana y Pellegrini.


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