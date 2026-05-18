Importante beneficio para los vecinos e instituciones de Chacabuco: convenio con un Complejo Termal

Detalles del acuerdo.
La Municipalidad de Chacabuco ha celebrado un importante convenio de colaboración con la Municipalidad de Tapalqué, con el objetivo de facilitar el acceso a actividades turísticas y recreativas para todos los vecinos y las diversas instituciones de nuestra comunidad en el Complejo Termal de dicha localidad.
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El acuerdo, rubricado por el Intendente Municipal Dr. Rubén Darío Golía y su par de Tapalqué, Sr. Gustavo R. Cocconi, establece un esquema de descuentos diferenciados con el fin de promover el esparcimiento, el descanso y el turismo de los chacabuquenses.
Detalles de los beneficios:
A través de esta alianza institucional, quienes visiten el predio podrán acceder a los siguientes descuentos sobre las tarifas vigentes:
Fines de semana y feriados: 10% de descuento sobre la tarifa por persona.
Días de semana: 20% de descuento en el acceso al Complejo Termal.
Visitas grupales e institucionales: Se mantendrán los mismos porcentajes de descuento para aquellos contingentes y delegaciones de nuestra ciudad cuya visita sea programada y gestionada, siempre que el grupo sea igual o superior a diez (10) integrantes.
Esta iniciativa representa una acción concreta para fomentar el bienestar y la recreación de toda la comunidad, fortaleciendo los lazos entre municipios bonaerenses y generando oportunidades accesibles para el disfrute y el turismo regional.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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