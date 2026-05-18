Nota pedida de un vecino que sufrió graves lesiones en un accidente en Chacabuco

Nota pedida.
El martes pasado sufrí un accidente. Circulaba por la calle Reconquista y se me cruzó un perro. Sufrí una caída. Corrió peligro mi vida ya que golpee con la cabeza en el pavimento. Tengo fractura temporopariental, nariz y óbito del ojo.
Volver a Chacabuquero.
Quiero agradecer al excelente servicio de Salud del SAMR, a la doctora que me atendió ese día y no se el nombre y al chofer de la ambulancia. También agradezco por el servicio de nuestro gran Hospital municipal; a su cuerpo médico completo, doctora Mariana Caporale, doctor Hernando Soto, a las enfermeras, a las mucamas.
Hay que tomar conciencia. Cuando salimos en moto hay que usar casco. Colaboremos con nuestro hospital municipal que hoy está muy bien cuidado gracias a la gestión del doctor Rubén Dario Golia y a los que son responsables de esa área.
Desde ya, me siento orgulloso de haberme sentido bien atendido
Firma:
Sergio
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