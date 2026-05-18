lunes, 18 de mayo de 2026

Video: Dañaron su auto y una cámara captó a un camión

 

De noche.

Un Vecino compartió con Chacabuquero un vídeo para mostrar como dañaron su auto en la noche del domingo.



Volver a Chacabuquero.

Ocurrió en Viamonte entre Belgrano y Rivadavia. El coche estaba estacionado. Según el dueño, desde el camión le arrojaron un ladrillo. En el video se puede escuchar el relato.


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