Video: Dañaron su auto y una cámara captó a un camión

De noche.
Un Vecino compartió con Chacabuquero un vídeo para mostrar como dañaron su auto en la noche del domingo.
Volver a Chacabuquero.
Ocurrió en Viamonte entre Belgrano y Rivadavia. El coche estaba estacionado. Según el dueño, desde el camión le arrojaron un ladrillo. En el video se puede escuchar el relato.
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