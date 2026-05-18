Hubo reunion sobre Seguridad en un barrio caliente de Chacabuco

Vecinos con funcionarios.
El Subsecretario de Seguridad, Mauricio Yonna, sostuvo una reunión con los vecinos de un barrio de Chacabuco donde hubo robos en los últimos meses.
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Se trata de los conjuntos habitacionales que se encuentran ubicados en inmediaciones de la planta de Torres Americanas.
Durante el encuentro, que tuvo lugar en la vivienda de unos de los vecinos, se discutieron diversos temas relacionados con la delito y la necesidad de implementar medidas efectivas para garantizar la seguridad. Los vecinos expresaron sus preocupaciones y compartieron sugerencias sobre cómo mejorar la vigilancia y la prevención en su zona, para un trabajo conjunto con el área de Seguridad Municipal.
En uno de los momentos de la reunión se llevo adelante la instalación del Botón Antipánico, por parte del personal de la Oficina de Prevención Ciudadana, a cargo de Marcos Mendoza, junto a Sebastian Forneris, dependientes de la Subsecretaría de Seguridad. Esta herramienta permitirá a los vecinos alertar rápidamente a las autoridades en caso de emergencia, aumentando así la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
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