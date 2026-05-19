Siembran dudas sobre un hecho delictivo de Chacabuco

Comunicado.
A raíz de los hechos de público conocimiento acontecidos el día de ayer en el depósito municipal y judicial de vehículos ubicado en el Acceso Elguea Román, donde una persona fue aprehendida in fraganti intentando sustraer motopartes, el bloque UCR-PRO presentará un pedido de informes tras recibir preocupantes trascendidos que apuntan a responsabilidades internas.
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De acuerdo con información que ha llegado a conocimiento de este bloque, existirían sospechas sobre la presunta participación por "acción u omisión" de empleados municipales o funcionarios pertenecientes a la gestión del Intendente Darío Golía en el hecho. Llama poderosamente la atención que el ilícito se perpetrara justamente el mismo día en que las fuerzas de seguridad realizaban el traslado formal de moto vehículos desde la Comisaría hacia el mencionado predio.
Por tales motivos, el bloque UCR-PRO formalizará la presentación de un pedido de informes dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal. El propósito del mismo, es conocer en detalle las responsabilidades del personal asignado a la custodia del predio, el funcionamiento del sistema de monitoreo en la zona y exigir que se aclare de manera fehaciente si se iniciaron sumarios administrativos para deslindar las presuntas complicidades en este hecho.
Firma:
Bloque UCR - Pro de Chacabuco
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