miércoles, 20 de mayo de 2026

Se incendió un vehículo en la zona rural de Chacabuco

 


Edta noche.

Esta noche se reportó el incendio de un vehículo en la zona rural, entre Chacabuco y Carmen de Areco.



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Te lo traigo BA Chacabuco
Te lo traigo BA

La Policía y los bomberos de Rawson fueron convocados por un siniestro que afectó a un utilitario. Sucedió en un camino que une Rawson con Tres Sargentos. El rodado sufrió daños.


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