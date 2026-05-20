Se incendió un vehículo en la zona rural de Chacabuco

Edta noche.
Esta noche se reportó el incendio de un vehículo en la zona rural, entre Chacabuco y Carmen de Areco.
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La Policía y los bomberos de Rawson fueron convocados por un siniestro que afectó a un utilitario. Sucedió en un camino que une Rawson con Tres Sargentos. El rodado sufrió daños.
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