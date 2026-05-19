Firmaron boletos de Chacabuco para Todos II

Acto.
El Intendente Municipal, Darío Golía, encabezó esta tarde la entrega y firma de los boletos de compraventa correspondientes a los beneficiarios que oportunamente resultaron sorteados en el marco del programa de urbanización “Chacabuco para Todos II”.
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En total, 93 familias firmaron sus boletos de compraventa, convirtiéndose oficialmente en propietarias de una parcela de terreno. Los beneficiarios habían sido preadjudicados en el sorteo realizado en noviembre de 2025 y, tras completar el correspondiente proceso legal y administrativo, hoy concretaron la firma de los lotes pertenecientes a las quintas 305, 567 y 324.
En primer término, hizo uso de la palabra la Directora de Casa de Tierra, Romina Barbetta, quien felicitó a los vecinos por la espera y destacó que finalmente pudieron recibir sus correspondientes boletos de compraventa.
Por su parte, el Secretario de Gobierno expresó palabras en la misma línea y resaltó la visión del Intendente Municipal de apostar al acceso a la tierra para las familias de Chacabuco, destacando que hoy cada vecino puede convertirse en propietario de su terreno.
Finalmente, el jefe comunal manifestó: “Lo que estamos firmando hoy no es ningún regalo, cada uno de ustedes deberá abonar cuotas mensuales muy accesibles. A través de un mecanismo que el municipio obtuvo mediante un crédito blando del banco, pudimos adquirir dos quintas y media. Ese crédito podría haberse utilizado para otros fines, como la compra de vehículos o maquinaria, pero decidimos priorizar la compra de tierras para que cada vecino pueda acceder a su propio terreno”.
Además, agregó: “Sabemos que todavía faltan más terrenos y que el número de familias que necesitan acceder a uno es mayor. Vamos a seguir trabajando para lograr la compra de más tierras y que quienes hoy no tuvieron la posibilidad en los sorteos puedan convertirse en futuros beneficiarios y alcanzar el sueño de la casa propia”.
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