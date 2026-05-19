Esta noche.
Esta noche se registró un incendio en el centro de Chacabuco.
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Ocurrió en el depósito de vehículos de la Policía que está en la parte trasera del Club Porteño, en San Juan entre San Martín y Pueyrredón. Por alguna razón, se registró fuego en dos autos en desuso que están en el lugar. En un principio se pensó que se había tratado del incendio de la parte trasera de una vivienda.
Dos dotaciones de Bomberos combatieron las llamas. Se generó mucho humo. Ocurrió mientras en Porteño se estaba jugando al basquet en la cancha principal y había gente practicando otros deportes en la planta alta. En ningún momento hubo que evacuar el lugar aunque sí se realizó una inspección por parte de los bomberos.
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