Mix: Visita rápida - Festejan aniversario - Buscan caseros para tres escuelas de Chacabuco

Breves.
Búsqueda. El Consejo Escolar de Chacabuco busca cajeros para las escuelas rurales 16 de San Vicente, 30 de San Patricio y 44 de Los Ángeles. Se valorará que los interesados en cubrir los puestos tengan hijos en edad escolar. Para más información dirigirse por la mañana a Reconquista y Pueyrredón, de la ciudad de Chacabuco, sede del organismo. Teléfono: 2352506651.
Volver a Chacabuquero.
Visita. Ayer visitó Chacabuco Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estuvo acompañada por Julieta Garello y fue recibida por el intendente Rubén Darío Golía. Hubo una recorrida por la obra del palacio municipal y una reunión con equipos de trabajo.
Festejo. Esta mañana la Escuela de Estética de Chacabuco festejará su aniversario. Habrá un acto desde las 10.00 en su sede de Insiarte 425.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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