Video: Choque, vuelco y rescate en Chacabuco

Esta mañana
Esta mañana se registró en Chacabuco un choque con vuelco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron un auto y una combi. El rodado de menor porte volcó tras chocar con el otro vehículo. Este último estaba maniobrando para estacionar cerca de un taller mecánico. Ocurrió en Moreno entre Solís y Corrientes.
Los Bomberos Voluntarios rescataron al conductor del coche, dado que por el siniestro vial no se podían abrir las puertas. También pusieron en cuatro ruedas al vehículo. El accidentado sufrió una herida cortante en un brazo y fue atendido por el SAME.
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