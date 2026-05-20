Inauguran el nuevo resonador del Hospital de Chacabuco

Acto.
Este jueves se llevará a cabo la inauguración del resonador nuevo del Hospital municipal de Chacabuco.
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El acto se llevará a cabo en el nosocomio a las 11.30. Se trata de un equipo de última generación. La información fue dada a conocer por el gobierno municipal y es una de las actividades de la agenda del intendente Rubén Darío Golía.
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