Se mudó la Fiscalía de Chacabuco

Nuevas oficinas.
Esta mañana se concretó la mudanza de la Fiscalía de Chacabuco a su nueva localización.
Volver a Chacabuquero.
El personal de la dependencia estuvo acarreando muebles y equipos informáticos mientras que técnicos concretaron las necesarias conexiones a internet. Según lo informado por fuentes de la fiscalía desde este viernes ya se desarrollaron tareas en Cervantes 15. se trata de la vivienda en la que funcionó durante varios años el anexo del Concejo Deliberante.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- El nuevo resonador magnético de Chacabuco tiene una característica especial
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Los encontraron en el momento justo en el lugar equivocado de Chacabuco
- Inauguran el nuevo resonador del Hospital de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un vehículo en la zona rural de Chacabuco
- Video: Así fue el choque de esta mañana según una cámara de seguridad
- Policiales de Chacabuco: Intrusos y faltantes
- Queja: "¿Cobran multa por esto en Chacabuco? Suban esta foto"
- Video: Choque, vuelco y rescate en Chacabuco
- Mix: Visita rápida - Festejan aniversario - Buscan caseros para tres escuelas de Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Entre las muchas infracciones se destacó la del enganche en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario