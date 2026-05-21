jueves, 21 de mayo de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

  

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: Susana María Aristegui. Chacabuco, 14 de mayo de 2026; Juan Carlos Galante. Chacabuco, 18 de mayo de 2026; Ricardo Víctor García. Chacabuco, 18 de mayo de 2026; Alfredo Raúl Ferreyra. Chacabuco, 18 de mayo de 2026.

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