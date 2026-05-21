jueves, 21 de mayo de 2026

Vecina accidentada en el centro de Chacabuco

 


Esta mañana

Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la zona céntrica de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Una mujer cayó de su bicicleta mientras circulaba. Se golpeó la cabeza. Al parecer perdió el equilibrio cuando el conductor de una camioneta estacionada abrió la puerta. Al parecer, hubo un roce con el espejo del rodado La accidentada recibió primeros auxilios de un bombero voluntario que pasaba por el lugar. Luego se la trasladó en ambulancia al Hospital. Ocurrió en Remedios Escalada de San Martin entre Saavedra y Reconquista.


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