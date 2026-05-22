viernes, 22 de mayo de 2026

Queja de vecina: "Se van a fusionar cursos de escuelas en Chacabuco"

Nota pedida.

A partir del martes en varias escuelas rurales de Chacabuco se van a fusionar grados.



Volver a Chacabuquero.

Se van a mover docentes a lugares que no se saben, se van a perder cargos de Artística y Educación Física. 

Y en mientras tanto, se abrió una escuela en una zona donde no había alumnos y se los lleva en remis desde la ciudad.

Firma: 

Mariana, DNI 23291830


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