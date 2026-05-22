Procedimiento policial en un barrio de Chacabuco

Esta tarde.
La Comida de Chacabuco desplegó varios patrulleros y motos en un barrio de Chacabuco esta tarde.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de dar cumplimiento a una orden judicial en el barrio Los Amigos, que se encuentra en terrenos del ferrocarril. Una pala mecánica cerró con tierra una de las calles internas y se dejó una patrullero de guarda en un pasaje que da a la calle Pellegrini.
Al parecer, el objetivo es tratar de evitar la construcción de más viviendas en tierras usurpadas que en su momentos fueron cedidas a la Universidad Tecnológica Nacional para construir una sede en Chacabuco. Hubo algunos momentos de tensión pero no hubo desalojos o demolición de casas.
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