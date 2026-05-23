Otro vuelco en el desvío de la Variante Chacabuco

Misma zona.
En la mañana de este sábado se registró otro accidente en una zona conflictiva de las rutas que atraviesan el partido de Chacabuco.
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Se trató del vuelco de un carro con fruta que arrastraba un rodado. Ocurrió en inmediaciones del desvío de la ruta 7 a la ruta 30 por la obra sin terminar de la variante Chacabuco de la autopista.
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