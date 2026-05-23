Accidente en la noche de Chacabuco

Una persona hospitalizada.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una mujer que cayó de su bicicleta luego que el conductor de una camioneta abriera la puerta. Fue trasladada en ambulancia al Hospital municipal. Ocurrió en Pellegrini entre San Martín y Pueyrredón.
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