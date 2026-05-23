Golía sigue entre los intendentes mejor valorados de la provincia de Buenos Aires

Dato de una encuesta bonaerense
Rubén Darío Golía, de Chacabuco, sigue entre los intendentes mejor valorados del interior de la provincia de Buenos Aires, según una encuesta realizada en las distintas secciones electorales por fuera de la zona metropolitana.
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La consulta fue realizada entre el 13 y el 18 de mayo de 2026 por CB Global Data. El tamaño de la Muestra fue de 3264 casos en total (Promedio de 629 - 707 casos por Sección Electoral)
Los jefe comunales que terminaron con mejor diferencial entre imagen positiva y negativa fueron: Juan Alberto Martínez, intendente de Rivadavia, diferencial +19,5 por ciento; Gustavo Cocconi, de Tapalqué, con +19 por ciento; Eduardo Bali Bucca, de Bolívar, +18,8 por ciento; Maximiliano Wesner de Olavarría, con +18 por ciento; Darío Golía, de Chacabuco, con +17,4 por ciento; Gilberto Alegre de General Villegas, +16,8 por ciento
En el fondo de la tabla se encuentran Juan Fiorini, de Junín, con -6,3 por ciento; Francisco Recoulat de Trenque Lauquen, con -9,8 por ciento; Pablo Javier Zurro de Pehuajó, con 13,7 por ciento; y María José Gentile de 9 de Julio, con 14,8 por ciento.
En lo que tiene que ver con la Cuarta Sección Electoral, Golía quedó segundo.
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